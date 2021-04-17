Декреты для мужчин и равноправие в ВСУ. Интервью Бардиной о новых инициативах Рады

В нынешнем созыве Верховной Рады наибольшее количество женщин за всю историю независимости, однако важные вопросы до сих пор решают мужчины. Женщины же поддерживают друг друга в отдельных чатах. В общем депутатам не хватает времени на материнство, поэтому в парламенте планируют создать детскую комнату для младенцев, а мужчинам хотят предоставить право идти в декретный отпуск на три года.

В Украине в ближайшее время хотят уровнять права мужчины и женщины на воспитание ребенка, а также на службу в Вооруженных силах Украины. Об этом и не только в интервью OBOZREVATEL рассказала народный депутат от "Слуги народа" Марина Бардина. Далее приводим ее прямую речь.

Социологические опросы уже говорят о том, что люди хотят видеть одинаковое представительство мужчин и женщин в политике и готовы поддерживать последних на выборах. Количество женщин в нашем парламенте (21%) уже более адаптирует украинское общество к восприятию женщины в политике. Но вместе с тем в публичном пространстве все еще достаточно много материалов не о содержании работы депутаток, а об их внешнем виде – бренды сумок или на каких каблуках пришли. Зато о внешнем виде мужчин и стоимости их костюмов информацию я не встречала, она не освещается публично. Поэтому то, что женщины появляются в парламенте, это прекрасно, но надо и коммуницировать вопросы женщин правильно – больше об их работе, чем о внешнем виде. Это те стереотипы, которые существовали и существуют, их надо преодолевать.

Что касается дискриминации, вы знаете, я не хочу называть фамилий, но какие-то моменты замечаю. Женщины не так сильно вовлечены в принятие решений, решения принимают в основном с участием мужчин. Это можно увидеть по председателям комитетов или фракций. Когда Разумков объявляет перерыв и зовет к себе руководителей фракций, то там собираются все мужчины и Тимошенко, иногда вместо себя тоже делегируя мужчину. Безусловно есть позитив в том, что представительство женщин в парламенте увеличивается, но необходимо достигать уровня, когда женщины влияют на политические процессы.

У нас есть отдельный чатик "ЗеЖінки". Он состоит из народных депутаток и у нас время от времени своя коммуникация и свои идеи. Когда был случай, что Сергей Рудик с трибуны сказал на Марьяну Безуглую, что девушка 32 лет не может заниматься реформой СБУ, мы тогда все быстро организовались, обращение в Регламентный комитет подготовили и вместе с председателем партии Александром Корниенко и коллегами отстаивали право Марьяны не быть дискриминированной. Все на такой солидарности и держится на самом деле.Когда ты в меньшинстве, а силы надо иметь больше, чтобы демонстрировать свою состоятельность.

С чатика при поддержке руководства партии мы выходим в партийное женское крыло – Зе! Жінки. Такая практика является обычной в мире, когда партии поддерживают женское лидерство и их политический рост. Деятельность нашего женского движения имеет две задачи:

Внутрипартийная. Налаживание коммуникации между депутатом парламента и депутатом местных советов, это о взаимопомощи и поддержке друг друга. Будем помогать в их деятельности в общинах. Дальше – активизация деятельности поклонниц нашей партии в регионах.

Реализация национальной и местной политики гендерного равенства. Это касается безбарьерного пространства, комфортного для маломобильных групп населения и семей с детьми, противодействия домашнему насилию, экономического участия женщин и тому подобное.

Ключевая для меня проблема в здании парламента – это отсутствие детской комнаты, она есть только в комитетах для детей старше 3 лет. У меня восприятие такое – когда за нас голосовали люди, они рассчитывали на то, что мы будем работать, а не пойдем в декреты. Я, как молодая женщина, хочу совмещать работу с материнством. Мы уже сейчас обращаемся к главе парламента по поводу открытия такой комнаты, где можно, например, покормить младенца. У нас много молодых родителей – Анастасия Радина, Анна Скороход, Роман Грищук, Павел Фролов, Александр Мережко. Женщины бы больше пользовались ею, но я думаю и мужчины со временем присоединятся. Я считаю правильным, если ВРУ на своем примере будет распространять такую практику, чтобы ее дальше подхватывали и создавали по всей стране.

Что касается инклюзивности для людей с инвалидностью, то в прошлом году между руководителем Аппарата ВР и председателем офиса ООН Женщины в Украине был подписан меморандум об аудите парламента по вопросам инклюзии. Я надеюсь, что после карантина смогут зайти аудиторы и проинспектировать парламент на безбарьерность. Хотя в нашем созыве уже были проведены некоторые работы и поставлены пандусы.

Гендерная политика для Украины не придумывается на колене. У нас есть ряд международных обязательств, которые Украина давно взяла на себя – это, в частности, Конвенция ООН по ликвидации всех форм дискриминации, Пекинская декларация и Платформа действий, Партнерство Биарриц. Эти документы задают политическую рамку, поэтому нам надо двигаться по пути их реализации. Это речь об искоренении стереотипных ролей мужчин и женщин, противодействии домашнему и гендернообусловленному насилию, соответствующие информационные кампании для населения, изменения в образовательных программах, предотвращение сексизма в рекламе, поддержка женщин из разных этнических групп, людей с инвалидностью и тому подобное. Все наши законопроекты являются частью выполнения международных обязательств.

Это законопроект, который идет по требованию общества, а не наоборот. Мы не навязываем, а реализуем общественный запрос. Сегодня уже молодые семьи, мужчины и юноши, активно приобщаются к уходу за детьми – меняют подгузники, берут на себя ответственность за кормление. Они полноценно разделяют с матерью ребенка обязанности по уходу. Многие международные компании, работающие в Украине, уже сейчас предоставляют отпуск при рождении ребенка до 40 дней. Мы, как государство, предлагаем дополнительный 14-дневный оплачиваемый отпуск при рождении для мужчин. И уравновешиваем право матери и отца брать отпуск по уходу за ребенком до 3 лет.

Вечная история в Украине с ратификацией Стамбульской конвенции. Мы ее подписали, но пока не ратифицировали. Сейчас Украина идет по пути принятия национального законодательства. Мы стараемся усилить систему ответственности за домашнее насилие. Правительство сегодня работает над усовершенствованием работы правительственной горячей линии по вопросам предотвращения насилия 1547 и сети приютов для лиц, пострадавших от домашнего насилия. Я вам скажу, что благодаря публичной кампании по разоблачению домашнего насилия сегодня количество заявлений в полицию возросло. Если в 2018 году это было 107 тыс. заявлений, то сейчас 192 тыс. Это свидетельствует о том, что о домашнем насилии все меньше умалчивают.

В декабре (2020 г.) Министерство внутренних дел проводило выставку "Річ у тім", где рассказываются реальные истории домашнего насилия с изображением предметов, которыми совершается это насилие. Эту выставку необходимо возить по Украине, устанавливать на центральных площадях, показывать, что домашнее насилие не является нормой и необходимо обращаться за помощью.

Сейчас мы разрабатываем законопроект о равенстве женщин и мужчин при прохождении военной службы в Вооруженных силах Украины. Проводим коммуникацию с представительством НАТО в Украине и перенимаем опыт, как в странах-членах НАТО организован вопрос равенства в армии. В Украине, например, длительное время действовали ограничения на занятие женщинами определенных должностей, частично они были сняты с началом войны на востоке, но нам есть куда двигаться. В частности это касается:

права военнослужащих-мужчин иметь отпуск в связи с рождением и по уходу за ребенком,

уравновешивание ответственности за совершение женщинами и мужчинами одинаковых правонарушений на службе;

создание одинаковых условий несения службы в суточном наряде;

содействие доступу женщин ко всем офицерским должностям;

регулирование вопроса по противодействию сексуальным домогательствам при прохождении военной службы.

Не так давно СМИ облетела новость, что 11-летнюю Николь Князеву наградили почетным беретом Командование ССО ВСУ. Девочка подтягивается на перекладине 2800 раз за 2 часа и еще 5000 может жать от пола тех же 2 часа. Это для меня лучшая мотивация заниматься такими законопроектами, ведь, если эта девушка захочет служить, она не должна иметь никаких ограничений.

Все начинается с образования и с того, как сейчас мы реформируем образование, будет зависеть, каким будет поколение украинцев через 10-20 лет. Надо создать соответствующие школьные программы, чтобы воспитывать ребят по одинаковым принципам лидерства, учить их различать домашнее насилие и как ему предотвращать, учить ценностям семейной жизни. Когда я училась в школе, да и сейчас, ребята на уроке труда работают молоточками, а девочки шьют юбки, у ребят военная подготовка, а у девочек медицинская. Не стоит разделять мужские и женские роли. Война показала, что как юноши, так и девушки должны уметь и оружие держать, и первую помощь оказывать. Поэтому нет смысла разделять уроки, сейчас МОН готовит протокол мониторинга учебных заведений, чтобы держать на контроле этот вопрос.