Репрессии выгодны Кремлю – Движение сопротивления капитуляции призвало Зеленского прекратить политические преследования в Украине

Действующая власть вместо того, чтобы направить свои действия на укрепление национального единства перед угрозой масштабной агрессии России, создает в Украине новые внутренние фронты. Руководство страны устраивает политическое давление на украиноцентрическую оппозицию, в том числе пятого президента Петра Порошенко.

Об этом говорится в заявлении Стратегического Совета Движения Сопротивления Капитуляции к президенту Владимиру Зеленскому. Объединение призвало главу государства прекратить политические преследования в стране, избавиться от предателей в ближайшем окружении, и начать заботиться об укреплении обороноспособности государства.

"Так как завтра может быть уже поздно", – подчеркнули активисты.

"Уже два года осуществляется расправа над безосновательно обвиняемыми Андреем Антоненко, Юлией Кузьменко, Яной Дугарь, продолжается политически мотивированное преследование Сергея Стерненко. Стратегический Совет РОК подчеркивает, что защита национальных интересов, оборона Украины от посягательств путинской России не может рассматриваться представителями власти только с учетом личных оскорблений или обеспокоенности своим рейтингом на следующих президентских или парламентских выборах. Эти репрессивные действия повышают градус общественного напряжения и дестабилизируют общественную ситуацию, что выгодно Кремлю", – говорится в заявлении.