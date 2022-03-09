Рейтинг Макрона начал расти из-за его посредничества между Украиной и РФ – опрос

Посредничество между Россией, которая напала на Украину, и украинским государством повысило рейтинг президента Франции Эммануэля Макрона. За неделю рейтинг политика увеличился на 8,5 баллов.

Об этом говорят результаты социологического исследования, которое было проведено Elabe для BFMTV и L'Express, передает издание Figaro. Симпатии французскому президенту теперь составляют 33,5%.

"Через две недели после начала российского наступления на Украину последствия конфликта начинают ощущаться в электоральном балансе сил. Через пять дней после объявления своей кандидатуры Эммануэль Макрон прогрессирует на 8,5 пункта, поднявшись до 33,5% среди тех, кто намерен голосовать", – сообщило издание.

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Журналисты отметили, что такой показатель является редким для первого тура, особенно как для действующего президента страны. В материале также сказано, что "политический кризис в Европе заставляет французов сплотиться вокруг главы государства, даже не смотря на то, что Макрон не проводит яркой предвыборной кампании.

На втором месте в рейтинге оказалась Марин Ле Пен, ее рейтинг упал на 2 балла до 15%. Третье место занимает бывший социалист, а сейчас один из основателей "Левой партии" Жан-Люк Меланшон – его рейтинг вырос на 0,5 балла до 13%.

Напомним, что 2 марта Макрон выступил с обращением к нации. Главной темой речи политика стала война в Украине и усилия Европы и Франции, в частности, в прекращении кровопролития. Он подчеркнул, что ни Европа, ни НАТО, ни сама Украина не хотели войны, но Путин выбрал именно такой путь и несет за это ответственность. Главные тезисы – в материале.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Франция выделит Украине 1,2 миллиарда евро помощи. Официальный Париж вместе с другими государствами ЕС поддержал жесткие санкции против России за войну в Украине.

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