Рейтинг Байдена упал до самого низкого уровня после прихода к власти талибов

Рейтинг одобрения президента США Джо Байдена упал на 7%. Он достиг рекордно низких 46% за все время его пребывания на должности с января.

Об этом свидетельствуют данные опроса издания Reuters и социологической службы Ipsos. Отмечается, что рейтинг упал после прихода к власти талибов в Афганистане.

Афганское правительство, которое поддерживало США, рухнуло. Американское военное присутствие в стране стоило почти один триллион долларов налогоплательщиков и тысяч жизней граждан США.

Отдельный опрос показал, что менее половине американцев понравилось то, что Байден руководил военными и дипломатическими усилиями США в Афганистане в этом году. Так, 44% респондентов заявили, что президент проделал хорошую работу.

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Около 75% американцев поддержали решение об отправке дополнительных войск в Афганистан до завершения вывода войск, и примерно столько же поддержали эвакуацию афганцев, которые помогали войскам США в стране.

Отметим, что Байден во время обращения к нации заявил, что Штаты не намерена возвращать войска в Афганистан, где они находились в течении почти 20 лет после терактов 11 сентября 2001-го. По словам президента, Америка завершила свою миссию и добилась главной цели – побороть терроризм.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Байден принял решение направить пять тысяч военных в Афганистан для безопасной эвакуации сотрудников американского посольства.