Реакция Запада на вторжение РФ была слишком медленной, нам нужно тяжелое вооружение, – Резников

Министр обороны Алексей Резников заявил, что реакция Запада на российское вторжение в Украину была слишком медленной. Также он считает, что полномасштабной войны можно было избежать.

Об этом глава оборонного ведомства рассказал в интервью The Wall Street Journal. По его словам, для этого нужно было ввести санкции против страны-агрессора и передать Киеву необходимое вооружение.

"Все это можно было предупредить. Если бы Запад ввел против РФ превентивные санкции и предоставил Киеву достаточное количество оборонительных вооружений, прежде всего систем ПВО и ПРО, сегодня были бы живы десятки тысяч украинцев", – подчеркнул министр.

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Резников добавил, что реакция западных партнеров на российскую агрессию была слишком медленной. "Как сказал президент Зеленский, глобальный ответ на кризис такого рода должен быть немедленным, в течение 24 часов, а не через недели или месяцы", – отметил глава ведомства.

Напомним, ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что не верит ни в какой мирный договор с Россией. По его словам, даже если документ будет подписан, война может вернуться в любой момент.