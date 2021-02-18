Разумков вышел в фальстарт, для команды это плохо, – советник Ермака

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк считает очень странной позицию спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова, который демонстрирует свои политические амбиции.

Как сказал Подоляк в интервью РБК-Украина, это его личное мнение, так как президент Владимир Зеленский "гораздо более мягко и спокойно относится к таким дискуссионным моментам".

"На мой взгляд очень странная позиция. Потому что зашла команда, он (Разумков, – ред.) является членом этой команды, он не сам заходил в избирательную кампанию, не один ее модерировал и выигрывал", – подчеркнул советник.

По его словам, командная работа предполагает 4-4,5 года совместной работы, когда у команды есть определенные ценности и она в их рамках куда-то движется.

"Мне кажется, что спикер немного вышел в фальстарте и начинает демонстрировать свою самостоятельность. Для команды это плохо, для команды это вредно, для Украины это тоже вредно. Потому что, или команда закладывает новые принципы формирования политической идентичности, или команда просто распадается по непонятным причинам личных амбиций", – отметил Подоляк.

В то же время он опроверг, что между президентом и спикером есть конфликт.

"Конфликта точно нет. Спикер начал очень рано пытаться подчеркнуть собственную политическую значимость и заниматься собственным политическим строительством. Это мое мнение, но конфликта между президентом и спикером определенно нет, они в такой же рабочей коммуникации, как и раньше", – заверил советник.

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