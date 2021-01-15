Разумков признался, почему не голосовал за назначение Витренко министром

Алексей Титофф
Алексей Титофф
Политика
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Разумков признался, почему не голосовал за назначение Витренко министром

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков не голосовал за назначение Юрия Витренко вице-премьер-министром и министром энергетики потому что не согласен с получением последним многомилионной выплаты.

Об этом спикер парламента рассказал в интервью "Фокусу". Политик отметил, что не совсем правильно с точки зрения морали требовать 4 млн долларов премии, которую Витренко должен получить за выигранное дело "Нафтогаза" против российского "Газпрома".

"Когда ты работаешь в бизнесе, то можешь зарабатывать сколько угодно и сколько позволено законом. Но если ты работаешь на государство, то, мягко говоря, не совсем корректно с морально-этической точки зрения требовать у государства эти средства в условиях пандемии. Я сейчас выражаю свою позицию, и, думаю, Витренко ее понял, хотя, возможно, и не согласен с ней. Но это моя позиция, и я буду ее придерживаться", – пояснил Разумков.

Политик отметил, что сейчас в Украине в условия пандемии COVID-19 тяжелая экономическая ситуация.

"Мы ищем деньги для учителей, медиков и других категорий населения, нуждающихся в нашей поддержке, поэтому должны быть некоторые внутренние ограничения относительно того, что мы можем делать, а что не должны", – подчеркнул нардеп.

Разумков добавил, что при повторном голосовании за кандидатуру Витренко также не поддержит его.

Напомним, 17 декабря 2020 года ВР провалила назначение Юрия Витренко вице премьер-министром – министром энергетики.

Как сообщал OBOZREVATEL, и.о. министра энергетики Юрий Витренко предложил разблокировать закупки газа напрямую из России.

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