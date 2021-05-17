Разумков ответил, сможет ли подозреваемый в госизмене Медведчук работать в Раде

Подозреваемый в госизмене нардеп от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктор Медведчук не сможет участвовать в заседаниях Верховной Рады Украины. Политик по решению суда находится под круглосуточным домашним арестом.

Об этом сообщил председатель парламента Дмитрий Разумков во время брифинга в понедельник, 17 мая. Он транслировался информационным управлением Рады на YouTube-канале (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Если он находится под домашним арестом, то в зале Верховной Рады он участвовать не сможет, потому что это будет нарушением условий ограничений, принятых судом", – пояснил нардеп, отвечая на журналистский вопрос.

Что касается работы представителя ОПЗЖ в комитете, то Разумков ответил, что ему трудно сказать.

"Но он [Медведчук] продолжает быть народным депутатом, так, как было, например, с Савченко – она ​​находилась в тюрьме, но продолжала быть народным депутатом", – отметил он.

Глава ВР добавил, что все остальные свои полномочия Медведчук может выполнять, если суд ему это не запретит.

Разумкова спросили, изменится ли ситуация, если подозреваемый нардеп будет находиться за решеткой. Он ответил, что "из тюрьмы вряд ли будет возможность выполнять большую часть своих полномочий, но статус останется".

Как ранее писал OBOZREVATEL:

11 мая генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила, что подписала подозрения двум народным депутатам Украины: Медведчуку и Тарасу Козаку.

Того же дня в дом Медведчука на улице Монтажников в Киеве с обысками пришла СБУ.

Подозрения касаются госизмены и покушения на разграбление государственных ресурсов на оккупированной территории (ч.1 ст.111, ч.3 ст.15 і ч.1 ст.438 УК Украины).