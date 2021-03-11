Разумков – об отношениях с Зеленским: все заняты, у каждого свое направление

Спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков заявил, что у него с президентом Владимиром Зеленским "рабочие отношения".

О своем общении с украинским лидером глава парламента рассказал в интервью "РБК-Украина". Журналист спросил у Разумкова, есть ли у него конфликт с президентом, на что тот ответил: "Нет".

На вопрос, хорошие ли у них отношения, спикер ВР ответил: "Нормальные, рабочие отношения".

Разумков добавил, что общается с Зеленским, "когда это необходимо". По его словам, это происходит практически еженедельно.

"Практически каждую неделю есть общие совещания, встречи, могут быть звонки по тем или иным вопросам. Все заняты, у каждого свое направление работы", – сказал глава Верховной Рады.

Добавим, в интервью Разумков также ответил на слухи об отстраненности от президентской команды. Он заверил, что обособленность его позиции в определенных вопросах не связана с тем, что он якобы начал самостоятельную политическую карьеру.

Ранее наше издание выяснило, почему спикеру парламента начали "сватать" отдельную политическую карьеру и каким может быть будущее председателя ВРУ. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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