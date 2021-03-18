Раде предложили назначить выборы в Харькове на конец октября

Верховной Раде рекомендовали назначить проведение внеочередных выборов мэра Харькова на 31 октября 2021 года.

Такое решение 17 марта принял парламентский комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства. Фрагмент с заседания опубликовал в Telegram нардеп от "Слуги народа" Александр Качура.

"Есть предложение рекомендовать Верховной Раде Украины назначить внеочередные выборы Харьковского городского головы Харьковского района Харьковской области на воскресенье, 31 октября 2021 года", – сказал председатель комитета Андрей Клочко.

Все члены комитета, которые присутствовали на заседании, поддержали предложение.

Напомним, что переизбранный на третий срок мэром Харькова Геннадий Кернес 17 декабря умер от осложнений, вызванных коронавирусом.

Ранее OBOZREVATEL писал, у кого есть реальные шансы занять кресло мэра после перевыборов и когда харьковчане смогут выбрать преемника Кернеса.

Позднее основными кандидатами на должность городского главы были названы Михаил Добкин и Игорь Терехов.