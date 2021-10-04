Рада соберется на внеочередное заседание 7 октября: будут ли рассматривать отставку Разумкова

В четверг, 7 октября, депутаты Верховной Рады соберутся на очередное заседание. Главным вопросом сессии могла бы выступить возможная отставка спикера парламента от партии "Слуга народа" Дмитрия Разумкова, но в монобольшинстве от такой идеи отказались.

Об этом сообщает "РБК-Украина". Сам Разумков ранее заявлял свое полное подчинение воле большинства, но способен затянуть процесс собственного увольнения путем положений в регламенте (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

В партии "Слуга народа" подтвердили, что расхождение с законным регламентом недопустимо, а потому рассмотрение отставки председателя Верховной Рады будет перенесено на дату, соответствующую всем предписаниям.

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"Мы бы хотели, чтобы это было на этой неделе, но мы должны идти по букве Регламента. Сейчас мы решаем, когда вопрос об отставке Дмитрия Разумкова будет вынесен в повестку дня и, конечно, затягивать процесс мы не будем", – указал нардеп от "Слуги народа" Даниил Гетманцев.

По данным, которые публикуют некоторые Telegram-каналы из кулуаров властных кабинетов, занять место Разумкова может его заместитель Руслан Стефанчук. Разговоры уже ведутся.

"Внутри нашей фракции за отставку проголосует не менее 205 нардепов. Кроме того, этот вопрос поддержат также представители групп "Довіра" и "За майбутнє", – указали в "Слуге народа".

Как ранее сообщал OBOZREVATEL:

инициатором отставки Дмитрия Разумкова стал глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. Он пояснил, что стало причиной такого внезапного решения;