'Работаем весь день': Арахамия рассказал о новом раунде переговоров Украины и РФ

Новый раунд переговоров о прекращении войны между Украиной и Россией уже закончился. В течение оставшегося дня будут заседать рабочие группы.

Об этом сообщил член украинской делегации и глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, передает "УП". По его словам, встреча сторон 21 марта продолжалась полтора часа.

"Встреча (в онлайне – Ред.) была уже. С 10.30 до 12 была официальная делегация. Дальше пошли снова рабочие группы. Сегодня работаем весь день", – отметил он.

Других подробностей о ходе переговоров политик не предоставил. Однако стоит добавить, что встречи между Украиной и Россией проходят каждый день на уровне экспертных групп.

Видео дня

Переговоры о прекращении войны сегодня также прокомментировал премьер-министр Израиля Нафтали Беннет. По его словам, делегации достигли прогресса, однако разногласия между Москвой и Киевом до сих пор остаются.

Кроме того, министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу отметил, что Украине и России удалось сблизить позиции в ряде пунктов. При этом, по словам глава внешнеполитического ведомства, "некоторые проблемы следует решать на уровне руководителей".

Напомним, ранее экс-министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что до вступления в НАТО Украине необходимо соглашение по безопасности с США. Он также считает, что глава Кремля Владимир Путин решится на вторжение в Польшу только в том случае, если окажется в тупике.

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