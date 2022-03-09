'Путин зол и расстроен': разведчики считают, что РФ может удвоить свои усилия по наступлению в Украине

Руководство американского разведывательного сообщества полагает, что Россия может удвоить силы для наступления в Украине. Там также считают, что президент страны-агрессора разозлен и расстроен.

Такие выводы озвучила директор национальной разведки США Аврил Хейнс на слушаниях Комитета по разведке Палаты представителей по международным угрозам, передает "Голос Америки". По ее словам, есть вероятность "эскалации наступления".

Эксперт отмечает, что на такой шаг Путин может пойти даже несмотря на военные неудачи и санкции Запада.

"Наши аналитики считают, что Путина вряд ли остановят такие неудачи и что он... может пойти на эскалацию", – подчеркнула Хейнс.

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В то же время директор ЦРУ Уильям Бернс отметил, что их аналитики не видят, каким образом Путин сможет достичь своей цели, а именно – захватить Киев.

Он добавил, что США активно обмениваются разведданными с Украиной.

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