Путин решил сделать в Украине шоу, чтобы проверить Запад – немецкий эксперт

Действия президента России Владимира Путина на границе с Украиной, скорее всего, не имеют конкретной цели, кроме как "разозлить" Запад.

Об этом в комментарии агентству "Укринформ" сказала руководитель исследовательской группы Восточной Европы и Евразии Немецкого института по международным вопросам и безопасности (Stiftung Wissenschaft und Politik – SWP) Сьюзан Стюарт.

"Я не думаю, что у Путина есть какая-то конечная цель. Я думаю, он просто считает, будто Россия имеет право ... контролировать то, что происходит с Украиной", – сказала эксперт.

Она добавила, что, наращивая боевую силу, армию и технику, у границ с Украиной, Путин намеревался "испытать" президента США Джо Байдена и других лидеров стран Запада, а также президента Украины Владимира Зеленского, который не пошел Кремлю на уступки.

Сьюзан Стюарт считает, что президенту России "нравится применять военную силу", так как он знает, "насколько некомфортно чувствуют себя при этом другие игроки".

По этой причине Путин решил "сделать шоу", проверив реакцию Запада, а потом определиться, как действовать дальше.

С одной стороны, Запад может действительно повлиять на происходящее, но, с другой, очень трудно предсказать дальнейшие действия Путина, поскольку они являются "ситуативными", отметила Стюарт.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, член украинской делегации Трехсторонней контактной группы Сергей Гармаш также считает, что Путину в Украине нужна не большая война, а "маленькая победоносная".