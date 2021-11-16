Указ российского президента, в котором под предлогом "гуманитарной поддержки населению отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины" Путин поручил правительству России обеспечить признание в России действительными выданных на оккупированных территориях сертификатов о происхождении товаров и допустить на равных условиях с российскими товаров из Донбасса для государственных и муниципальных закупок в России – еще одно свидетельство постепенного поглощения Донбасса

Путин идет по "приднестровскому" или "абхазскому" сценарию. Вначале – оккупация территории российскими военными, диверсантами и наемниками. Затем – выдача российских паспортов и втягивание населения в политические процессы в Российской Федерации. И вот теперь следующий шаг, создание общего экономического пространства с агрессором. Этот сценарий подразумевает два варианта развития событий, пишет Виталий Прртников для espreso.tv.

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Первый – это замораживание конфликта с постоянным подталкиванием государства, у которого украли территорию, к "федерализации", как это происходит с Молдовой. И второй – признание Россией "независимости" оккупированных территорий с юридическим оформлением этой оккупации – это когда вооруженные силы оккупированных территорий интегрируются с вооруженными силами России на основании "межгосударственного" соглашения. Так произошло с Грузией.

Но на Донбассе, скорее всего, будет третий вариант – сохранение региона в качестве плацдарма для дестабилизации ситуации в Украине и нападения на нее при постоянных требованиях об "особом статусе" и "федерализации". То есть будет и военный, и политический конфликт одновременно – без всякой такой заморозки и до полного истощения Украины и до ухода Путина. А жители оккупированных территорий просто будут использоваться Путиным в качестве инструмента давления на нашу страну – примерно так, как Путин и Лукашенко сейчас используют несчастных людей на границе для давления на Европу. И при этом точно также пускают крокодиловы слезы по поводу судьбы тех, кого два постсоветских "гопника" заманили в ловушку – плакать они умеют.

Донбасс – точно такая же ловушка. Только большая. И для людей, которые там живут, и для Украины в целом. И Путин просто продолжает размышлять, как ему использовать этот инструмент для ускорения процесса уничтожения Украины. К "гуманитарной поддержке" его действия никакого отношения не имеют.