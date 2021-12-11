Путин признал главарей 'Л/ДНР' своими представителями с партбилетами 'Единой России', – Порошенко

Вручение главарям боевиков террористических "Л/ДНР" партийных билетов путинской партии "Единая Россия" – это признание их представителями российской оккупационной администрации. Об этом сказал пятый президент Украины, лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" на канале "Украина".

"Теперь полностью заканчивается нарратив Путина и его пятой колонны внутри страны о том, что мы с ними, украинцы и Украина должна вести переговоры. Это представители российской оккупационной администрации, которые признаны Путиным и Медведевым как представители России", – подчеркнул Петр Порошенко .

Он также подчеркнул, что вручение главарям боевиков партийных билетов путинской партии "Единая Россия" заканчивает любые попытки вести эти переговоры и возвращает нас к требованию трех позиций.

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"Первое – отменить их российские паспорта или украинское гражданство. Второе – отменить указ о том, что Путин включил оккупированные территории в экономическую инфраструктуру России. То есть они должны брать в тендерах, у них нет таможенных границ, они являются частью России. И третье – мы должны наконец остановить позицию политической интеграции оккупированных территорий или это фактически самопризнание Путина и Медведева", – отметил он.

"И это является основанием для того, чтобы наконец и Путин, и Медведев, и вся эта камарилья оказалась в Гааге, в суде и несла ответственность за оккупацию Украины", – подчеркнул Петр Порошенко.