Путин на переговорах с Макроном согласился пойти на 'уступки': Financial Times обнародовало подробности

Президент Франции Эммануэль Макрон и глава России Владимир Путин на встрече 7 февраля договорились о мерах по деэскалации напряженности вокруг Украины. Утверждается, что второй пошел на "уступки" – пообещал вывести свои войска из Беларуси после учений и не предпринимать "военных инициатив".

Об этом сообщает Financial Times, ссылаясь на неназванные французские источники. Тем временем в Кремле заявили, что "сделка" должна быть одобрена США и Европой.

Отмечается, что в ходе общения с Макроном российский лидер пообещал не принимать новые "военные решения" и вести широкий диалог относительно развертывания войск РФ.

Соглашение между лидерами двух стран якобы включает вывод российских сил из беларусской территории уже в феврале – после того, как там завершатся масштабные совместные учения. По данным тех же источников, к ним привлекли около 30 тысяч военных, а также много единиц техники вооруженных сил обоих государств.

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Собеседники издания добавили, что во время беседы Макрон и Путин договорились о дальнейших встречах, чтобы заключить соглашения по вопросам коллективной безопасности.

В Кремле же после переговоров заявили: хотя оба лидера согласились продолжить диалог по парижским предложениям, но в ходе их обсуждения "опасения Москвы не были полностью развеяны".

"Все эти темы требуют согласия союзников Франции по Европейскому Союзу и НАТО, в первую очередь США", – высказался пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.

Ранее Эммануэль Макрон отметил, что ближайшие дни станут решающими в вопросе деэскалации вокруг Украины. По его словам, прогресс в решении этого вопроса он увидел после пятичасового общения с Путиным.

Как сообщал OBOZREVATEL, 8 февраля президент Франции прибыл с визитом в Украину. Макрон проведет переговоры с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Следите за онлайн-трансляцией встречи здесь.