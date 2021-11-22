Путин может пойти на Украину с юга, – Климкин
На украинско-российской границе сложилась нетипичная и опасная ситуация из-за большого скопления войск РФ. Страна-агрессор может сделать ставку на дестабилизацию ситуации внутри Украины и начать операцию с юга.
Однако об угрозе блицкрига Кремля речь не идет. Такое мнение в эфире телеканала OBOZREVATEL озвучил министр иностранных дел Украины в 2014-2019 годах Павел Климкин. (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца этой публикации).
По его оценкам, скоротечная победоносная война – блицкриг – маловероятна по объективным причинам. Прежде всего, потому, что ее трудно использовать Кремлю для достижения внешнеполитических целей – "массированное вторжение очень сложно продать".
"Блицкриг невозможен. Блицкриг против нас Путин никогда не выиграет, поскольку люди снова пойдут воевать за страну".
Дипломат заявил, что уверен в том, что украинцы дадут мощный отпор в случае таких действий агрессора.
"Есть сотни тысяч людей, которые готовы вернуться на фронт. Есть миллионы волонтеров, которые будут помогать. Люди будут бороться за каждый клочок своей земли", – подчеркнул он.
По оценкам Климкина, Кремль будет идти по пути дестабилизации.
"Дестабилизация начинается с отключения электроэнергии, с каких-то нападений, с беспорядков. Думаю, именно по такому пути будет идти Путин. Если он посмотрит, что внутренняя дестабилизация достижима, тогда он ограниченно задействует и вооруженные силы", – заметил он.
"Это может быть операция с юга. Мы видели, как в оккупированном Крыму проходят маневры по высадке десанта. Туда перебросили новую технику", – предупредил дипломат.
Как писал OBOZREVATEL, с начала осени в России вблизи границ с Украиной началось накопление военной техники и личного состава армии страны-агрессора. По данным украинской военной разведки, в настоящее время численность войск составляет около 90 тысяч человек.