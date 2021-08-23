Все, что отнимает жизнь – возвращает музыка. Как-то так в свое время сказал Джон Леннон, если меня не подводит мой склероз. В украинской культуре много хороших песен, но символом сопротивления стала кричалка футбольных фанатов "Путин – Хэлло!" Ее исполнение действительно бесит Кремль. После того, как ее спели на репетиции парада украинские военные, Скабеева закатила истерику. И назвала нас украинским Талибаном. Мол, это окончательно испортит отношения между странами. Серьезно? Не оккупация Крыма и ОРДЛО? Не вооруженная агрессия и расстрелы пленных? Это все было нормально, а песня все испортит?

Нет уж, дорогие детишечки, все испортила вооруженная агрессия еще в 2014 году. И даже те украинцы, которые считали РФ немного странным, но нормальным соседом, от этой иллюзии избавились. Ну, кроме клинических идиотов, которых чуть больше 10%, они и сейчас бубнят про гражданскую войну. А наша власть остается слишком цивилизованной, чтобы вывезти их на линию разграничения, отобрать украинский паспорт и дать волшебный пендель. Так вот, про песню. Вчера тему поддержали бойцы "Айдара" на репетиции. Тоже спели, Юрий Бутусов даже видео опубликовал. Парад будет отличный. Не формальное мероприятие, а именно такое, как должно быть. И даже если из соображений дисциплины военные промолчат – мы отдельно споем.

Видео дня

Визит Меркель ожидаемо ничего полезного нам не дал, но мы и не ждали. А вот саммит "Крымской платформы" обещает стать знаковым событием. Судя по первым гостям, уровень представительства будет очень достойным. Тут Зеленскому действительно можно аплодировать – заслуженно. Отличная идея по возвращению Крыма в политическую повестку дня. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по телефону сказал, что Турцию на Крымской платформе представит министр иностранных дел. Он также выразил уверенность, что Крымская платформа поможет деоккупировать украинский полуостров. Думаю, в Кремле опять закатят антитурецкую истерику. А нам такой союзник очень кстати. Так что День Незалежности мы встречаем правильно. Есть проблемы, никуда не делся агрессор, но Украина сильнее, чем многие думали. И обязательно победит. С праздником, дорогие друзья

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