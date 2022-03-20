После того, как "храбрые кадыровцы" бежали из Бучи, Ирпеня и Гостомеля, Путин дожал Лукашенко на введение военных Беларуси в Украину. Как я уже говорил и писал - в Буче мы уже... пусть будет "находили" документы граждан Беларуси. Так что первые ласточки уже прилетали и сами понимаете, что не улетели.

Ну, зайдут сюда военные из РБ. Без боевого опыта. Без мотивации вообще - россиянам хоть мозги на ненависти к Украине промывали долго, а беларусам нет. Могут сразу сдаваться. Могут погибнуть при первом артобстреле. Могут дождаться темноты и познакомиться с моими любимыми незаметными и очень жесткими людьми. Могут убедиться, как в тебя стреляют из каждого окна, а твои координаты арте и минометчикам сливают все, кто тебя увидит.

Видео дня

Сколько будет средняя продолжительность жизни военного из РБ в Украине?

И что беларусы сделают с чык-чириком, когда получат первые пару сотен гробов обратно?