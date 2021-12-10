Путин давал сигналы о подготовке к войне, однако Байден смог его остановить, – Порошенко

Пятый президент Украины и глава фракции "Европейская солидарность" Петр Порошенко заявил, что остановить угрозу военного вторжения России может не только готовность личного состава Вооруженных сил, но и позиция всего демократичного мира. На этом фоне президент США Джо Байден блестяще сыграл свою роль, отодвинув мир буквально на шаг назад от бездны, куда глава Кремля Владимир Путин толкал мировое сообщество, обостряя ситуацию на Донбассе.

Такую позицию политик выразил в эфире передачи "Свобода слова Савика Шустера". Порошенко отметил, что российский лидер во время своей недавней онлайн-конференции с американским коллегой намеревался достичь сразу нескольких целей (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Среди требований, которые, по мнению Порошенко, выдвигал Путин при беседе с Байденом, можно выделить такие:

личная встреча с главой Белого Дома в Вашингтоне;

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сертификация газопровода "Северный поток-2";

"заморозка" евроатлантической интеграции Украины;

легализация аншлюса через Беларусь, что создало миграционный кризис.

"Путин точно получил по всем этим пунктам ответ "Нет". Не имеет он права силой менять территориальные границы в Европе, не имеет права вето в отношении дальнейшего направления суверенного государства, Украины. И цена, если Путин будет настаивать на своем, это беспрецедентные санкции, которые против России введет не только США, но и все экономически развитые страны", — указал Порошенко, подчеркнув таким образом стратегию американского лидера по объединению лидеров мировых государств.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, глава государства Владимир Зеленский поделился подробностями разговора Джо Байдена и Владимира Путина в отношении ситуации на Донбассе.