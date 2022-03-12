Пусть Израиль закроет аэропорт для российских самолетов, – посол Украины

Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук подверг критике решение спикера кнессета Мики Леви организовать выступление перед депутатами президента Владимира Зеленского только по зуму, а не путем прямой трансляции в кнессете.

"Зеленский обрел популярность во всем мире и выступал перед депутатами других парламентов, - объяснил Корнийчук на пресс-конференции в Тель-Авиве. – Я не думаю, что пребывание кнессета на каникулах достаточный повод для отмены прямого выступления. А если в зуме соберутся 10 депутатов? Так не принято", - передает слова посла издание vesty.co.il.

По словам Корнийчука, Украина находится в ситуации крупнейшей со времени Второй мировой войны гуманитарной катастрофы. "У нас 1,3 миллиона беженцев, половина из которых – дети. Россия умышленно бомбит гражданские объекты – школы, больницы", - сказал он, но отметил при этом, что и другая сторона несет потери. По его словам, с начала военных действий в Украине погибли 12 тысяч российских военных.

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Корнийчук высоко оценил попытки премьер-министра Израиля Нафтали Беннета посредничать на переговорах между Зеленским и Путиным, но добавил, что другие мировые лидеры тоже предпринимают аналогичные попытки посредничества.

"Я не собираюсь критиковать израильское правительство. Как дипломат я пытаюсь наладить контакты между сторонами и надеюсь, чтобы будет выбран правильный путь, - сказал украинский посол. - Израиль может служить хорошим посредником. Но судя по тому, как продвигается посредничество, пока неясно, к чему оно приведет. Кровавая война продолжается, граждане и дети погибают. Ситуация лишь усугубляется. Это значит, что до сих пор посреднические усилия не увенчались успехом".

Корнийчук сказал, что ожидает от Израиля участия в антироссийских санкциях, которые уже ввели США и Европа, и поставок оборонительного и медицинского оборудования в Украину.

"Израиль знает, что мы просим, - сказал посол. – Мы обращались с просьбами несколько раз и до сих пор не получили положительного ответа. Мы просили закрыть порты для российских кораблей. Мы понимаем, что существует проблема с закрытием аэропорта для россиян из-за необходимости принимать репатриантов. Но пусть их привозит "Эль-Аль", а не российские компании. Президент Украины испытывает особые чувства к Израилю, потому что у него мама – еврейка. Но поймите наши чувства. Мы на войне. Поэтому я позволяю себе быть не совсем дипломатичным".

В заключение он добавил, что вне зависимости от того, какое решение примет израильское правительство по поводу санкций, он надеется, что все крупные израильские компании прекратят сотрудничество с Россией.

"Я ценю все, что сделали для нас израильские граждане. Тысячи человек бросились собирать нам помощь. При содействии правительства Израиля мы переправляем ее в Украину", - заверил Корнийчук.