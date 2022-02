'Птицы летают!': в Украину поставили еще 90 т американских боеприпасов. Фото

Министр обороны Алексей Резников заявил, что Соединенные Штаты Америки поставили в Украину очередную партию вооружения. В пятницу, 11 февраля, наша страна получила еще 90 т американских боеприпасов.

По словам главы оборонного ведомства, общий вес военной помощи США на данный момент превысил 1300 т. Об этом Резников написал у себя в Twitter (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Стоит отметить, что министр обороны не уточнял, какой именно вид вооружения Соединенные Штаты в этот раз привезли для ВСУ.

"Птицы летают! Еще 90 тонн боеприпасов США для Вооруженных сил Украины прибыли сегодня. Общий вес военной помощи США на данный момент превысил 1300 тонн", – написал Резников.

Birds are flying! Another 90 tons of #USA ammunition for the @ArmedForcesUkr arrived today. The total weight of US military aid at the moment exceeded 1300 tons! 🇺🇦🤝🇺🇸 @DeptofDefense @SecDef @UKRintheUSA @USEmbassyKyiv @congressdotgov pic.twitter.com/OwlO0dqFhu