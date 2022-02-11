'Птицы летают!': в Украину поставили еще 90 т американских боеприпасов. Фото

Министр обороны Алексей Резников заявил, что Соединенные Штаты Америки поставили в Украину очередную партию вооружения. В пятницу, 11 февраля, наша страна получила еще 90 т американских боеприпасов.

По словам главы оборонного ведомства, общий вес военной помощи США на данный момент превысил 1300 т. Об этом Резников написал у себя в Twitter (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Стоит отметить, что министр обороны не уточнял, какой именно вид вооружения Соединенные Штаты в этот раз привезли для ВСУ.

"Птицы летают! Еще 90 тонн боеприпасов США для Вооруженных сил Украины прибыли сегодня. Общий вес военной помощи США на данный момент превысил 1300 тонн", – написал Резников.

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Напомним, 9 февраля в Украину прибыли девятая и десятая партии военной помощи для Вооруженных сил Украины от США. Отметим, что в этот же день Украина получила партию военной помощи и от Великобритании. В частности, нашей стране передали бронежилеты и каски.

Также 5 февраля в Украину прибыл восьмой самолет с оборонной помощью США. В этот раз партнеры доставили в Украину 650 т оборонных боеприпасов. А 3 февраля седьмой самолет с военной помощью от США доставил ВСУ 85 т боеприпасов для гранатометов.

Кроме того, известно, что Украина получит от Великобритании ракетное вооружение для борьбы с российскими военно-морскими силами. В целом между странами подписаны соглашения по военной помощи на 2 млрд долл.

Как сообщал OBOZREVATEL, премьер-министр Британии Борис Джонсон заявил, что не исключает возможности отправки самолетов-истребителей "Тайфун", а также военных кораблей для защиты Юго-Восточной Европы. По его словам, на такой шаг заставляют идти длительные агрессивные действия России по отношению к Украине.