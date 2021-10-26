Венедиктова заявила, что по факту стрельбы Кивой открыто дело, но нужно ждать результатов экспертиз

По факту стрельбы из автомата народным депутатом Ильей Кивы от "Оппозиционной платформы – За жизнь" начали уголовное производство. Однако подозрение политику еще не вручили.

Об этом рассказала Генеральный прокурор Ирина Венедиктова, передает "Интерфакс-Украина". С ее слов, будут проведены соответствующие экспертизы.

"У нас есть дела, и в отношении этого лица (Кивы – Ред.) их достаточно большое количество… Я не могу по каждому внесению в ЕРДР выходить и что-то комментировать. Чтобы привлекать, у нас должны быть хотя бы экспертизы. Без экспертиз не о чем говорить", – говорила она.

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Венедиктова сказала, что если следствие дойдет специального субъекта – нардепа, то она подпишет подозрение.

"И именно тогда я могу сказать, с какой квалификацией подозрение подписано и если квалификация меняется, то почему... "На этот момент преждевременный вопрос", – резюмировала она, добавив, что у прокуратуры нет функции следствия.

Напомним, что Илья Кива в очередной раз отличился эпатажностью и скандалом. Опальный политик решил "выпендриться", отметив 62-ю годовщину гибели лидера национального повстанческого движения Степана Бандеры салютом и стрельбой.

Кива регулярно попадает в громкие скандалы, в частности, из-за своей пророссийской позиции. OBOZREVATEL вспомнил его дерзкие выходки и высказывания.

Как сообщал, экс-лидер "Правого сектора", командующий Украинской добровольческой армии Дмитрий Ярош рассказал, что в 2020 году российские спецслужбы готовы были заплатить 5 миллионов долларов тому, кто вывез бы его в РФ. По его словам, на это согласился человек "с фамилией на букву "К", то есть Илья Кива.