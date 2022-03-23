Пропагандисты Путина опозорились с 'высокоточным' ударом по ВСУ: свою разбитую технику выдали за украинскую. Фото

В России продолжают распространять фейки и манипулятивные новости, чтобы оправдать свои преступления на войне против Украины. Один из конфузов в российских медиа заметил украинский правозащитник Сергей Наумович.

Он на Facebook-странице обнародовал скриншот из новостей "РИА Новости", на котором журналисты опубликовали разбитую технику РФ, которую выдали за украинскую. "Ой, как неудобно получилось. КамАЗ с буквой "Z" выдают в качестве разбитой украинской военной техники. Да еще и ВЫСОКОТОЧНЫЙ удар! Следующий этап – фотографировать горы трупов российских солдат и выдавать их за вражеские. Или уже было, подождите?", – написал Сергей Наумович.

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Пост украинца вызвал бурную реакцию комментаторов. Так, пользователи Facebook написали: "Тактика "бей своих, чтобы чужие боялись"; "Как кто-то говорил "чем абсурднее ложь, тем больше в нее верят" так и с мокшанами"; "Высокоточный не имеющий аналогов, самый лучший и точный, великой удар, ну реально фашисты с больным самолюбием".

Ранее OBOZREVATEL писал, по состоянию на 23 марта 2022 года боевая мощь страны-агрессора России впервые упала ниже 90% относительно тех показателей, которые были до ее полномасштабного вторжения в Украину, которое началось 24 февраля. Оккупанты потеряли большое количество своего оружия и техники, а также продолжают нести значительные потери личного состава.

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