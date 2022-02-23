Пропагандисты Путина на росТВ начали "делить" Украину и показали карту: украинцы ответили

Марина Погорилко
Политика
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Российские пропагандисты 'разделили' Украину, согласно заповедям Путина
nosound
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Российские пропагандисты показали карту Украины, где разделили нашу страну, "согласно заповедям" президента РФ Владимира Путина. Судя по ней, сугубо украинской территорией является якобы только часть Днепропетровской, Николаевской и Кировоградская область.

На такое "бредовое" трактование истории на кремлевском телевидении в своем Telegram обратил внимание украинский политэксперт и блогер Андрей Смолий. Он подчеркнул, что ничего у россиян не получится, так как Украина – единая.

Российские пропагандисты "разделили" Украину
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Его поддержали в комментариях пользователи сети. Они отметили, что россияне и раньше этим занимались таким, а также, что они не имеют собственной жизни, поэтому лезут в чужую страну.

Комментаторы показали, что пропагандисты и ранее делили Украину

"А где была Москва, когда в Киеве правили князья они забыли?", "Надо заполонить сеть картами Украины, где есть также Кубань и все остальные отобранные земли", "Интересно, а где-то гуляла такая же карта Московии, что, собственно, ее там только Москва и область", "Не имеют собственной жизни, не имеют собственной истории", – писали комментаторы.

При этом они "отомстили" россиянам, показав "разделенную" карту их государства.

Комментаторы "разделили" Россию, отомстив пропагандистам
Украинцы заявили, что у россиян ничего не получится
Украинцы считают, что россияне не имеют своей истории, поэтому лезут в чужую страну
Украинцы отметили, что россияне и раньше "делили" Украину

Напомним: Путин в своем обращении сказал, что современная Украина якобы была полностью создана Россией, а Хрущев "зачем-то подарил Крым Украине". Также он отметил, что наше государство для РФ "не просто соседняя страна".

Также Путин открыто угрожал Украине. "Это Украина имени Владимира Ильича Ленина – он ее автор и архитектор, включая Донбас. Вы хотите декоммунизации? Ну что ж, нас вполне это устраивает. Мы готовы показать вам, что для Украины значит настоящая декоммунизация", – заявил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, британский историк, обозреватель и телеведущий Доминик Сэндбрук заявил, что даже самому наивному наблюдателю политической ситуации в мире теперь должно быть совершенно очевидно, что Путин решил "потушить угли демократии в Киеве" и вернуть Украину на "имперскую орбиту Москвы".