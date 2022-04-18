Президент Сербии обвинил украинские спецслужбы в попытках сорвать авиарейсы в РФ: в МИД Украины ответили

Президент Сербии Александр Вучич 17 апреля обвинил иностранные спецслужбы в серии фальшивых сообщений о бомбах на самолетах, направлявшихся в Москву. При этом он уверен, что якобы это операция Украины и одной из стран Европы.

Об этом он заявил в эфире Национального телеканала TV Pink. Вучич добавил, что в течение марта им часто сообщали о заминировании авиарейсов, которые направлялись в разные города РФ. Однако ни разу информация не соответствовала действительности.

При этом Вучич заверил, что даже 17 апреля, в день эфира, поступили данные, что на самолете авиакомпании "Er Srbije" есть бомба. В этот момент рейс следовал над Сербией в сторону России. Однако пилот не отреагировал на это "Он знал, что отчет неправдив", – заверил президент.

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Серия сообщений о наличии на бортах самолетов разных взрывоопасных предметов в марте усугубила ситуацию в аэропортах Сербии. Многие рейсы взлетели со значительной задержкой. При этом страна не присоединилась к санкциям ЕС против России. Напротив, количество рейсов из Белграда в Москву в начале весны выросло до 15 в неделю. Самолеты отсюда курсируют и в другие города РФ, в частности в Санкт-Петербург.

На слова сербского президента уже отреагировало Министерство иностранных дел Украины. В комментарии OBOZREVATEL спикера МИД Олег Николенко рассказал, что заявления о якобы причастности Украины к сообщениям о минировании самолетов сербских авиакомпаний, совершающих полеты в РФ, не соответствуют действительности. Кроме того, в дипломатическом ведомстве выразили обеспокоенность тем, что Сербия до сих пор не присоединилась к европейским санкциям против России.

При этом Николенко подчеркнул, что жесткие санкции против РФ способны остановить ежедневные бомбардировки украинских городов и убийства мирных жителей.

"Жесткие санкции и единство демократического мира способны остановить эту войну. Призываем Белград встать на сторону правды и в полной мере приобщиться к поддержке Украины и отстаиванию ценностей, на которых основана объединенная демократическая Европа", – сказал Николенко.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что из-за давления Запада Вучич согласился снизить количество авиарейсов в РФ практически вдвое. Таким образом, их число не будет превышать довоенный уровень.