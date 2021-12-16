Президент Литвы о войсках РФ у границ Украины: столкнулись с самой опасной ситуацией за последние 30 лет

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что Украина столкнулась с самой опасной ситуацией за последние 30 лет из-за концентрации российских войск у своих границ. Он добавил, что также подорвана безопасность всего восточного фланга НАТО и Балтийского региона.

Науседа подчеркнул, что у Европы есть достаточно инструментов, чтобы помешать России предпринять агрессивные действия. Об этом президент Литвы заявил перед заседанием Совета Европы в Брюсселе, сообщает издание LRT.

В частности политик призвал страны Европы обсуждать возможные отраслевые и экономические санкции против Российской Федерации. При этом президент подчеркнул, что действия ЕС это "только часть решений", так как действия НАТО также необходимы.

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По его словам, объединение белорусских и российских вооруженных сил вызывает беспокойство, поскольку это облегчает возможность вторжения России в соседние страны.

"Я считаю, что НАТО необходимо скорректировать свои оборонные планы и стратегии в свете того, что происходит в Беларуси", - сказал Науседа.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский считает, что возможная полномасштабная война с Россией может привести к миллионам жертв. Он отметил, что не хочет такого итога.

Как сообщал OBOZREVATEL, журналист и публицист Виталий Портников заявил, что в 2022 году может быть как продолжение военного конфликта на линии разграничения на Донбассе, так и попытки РФ оккупировать большую часть Украины, вплоть до всей ее территории.

К слову, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в очередной раз подчеркнул, что двери Североатлантического альянса открыты для Украины, и она вполне может получить членство в нем. Также напомнил, что Россия не может мешать ей на этом пути.