Президент Израиля посетит Украину к 80-й годовщине трагедии в Бабьем Яру

Президент Израиля Исаак Герцог 5-7 октября впервые посетит с официальным визитом Украину. Это произойдет к 80-й годовщине трагедии в Бабьем Яру.

Информацию о его приезде и программе обнародовало посольство Израиля в Украине, передает "Интерфакс-Украина". В рамках визита запланированы встречи с руководством нашей страны.

Так, кроме переговоров с президентом Владимиром Зеленским и премьер-министром Денисом Шмыгалем, Герцог выступит в Верховной Раде и встретится с представителями украинской еврейской общины.

В рамках визита запланировано участие президента Израиля в церемонии, посвященной 80-й годовщине убийств в Бабьем Яру и открытии Мемориального центра Холокоста.

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Также он возложит венок к могиле Неизвестного солдата в Киеве, а затем отправиться на официальный прием в Мариинский дворец.

Затем состоится встреча с Зеленским, а после – совместное заявление для журналистов. Вечером украинский лидер примет своего израильского коллегу на государственном ужине.

В среду, 6 сентября, Герцог обратится к народным депутатам в парламенте, посетит мероприятие местной еврейской общины и встретится с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером.

После этого президент Израиля выступит на церемонии памяти 80-й годовщины трагедии в Бабьем Яру, которая состоится в Мемориальном центре Холокоста. Последний также будет участником мероприятия.

Как сообщал OBOZREVATEL, 29 сентября в Украине отметили День памяти жертв Бабьего Яра. 80 лет назад оккупировавшие Киев войска Гитлера начали массовый расстрел безоружных мирных жителей. С 29 сентября по 11 октября были убиты более 50 тысяч человек, в том числе женщины и дети.

Президент Зеленский в этот день почтил память убитых людей и возложил цветы к памятнику погибших.