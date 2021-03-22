Президент Евросовета напомнил Путину об обязательствах по Украине

Президент Европейского совета Шарль Мишель в понедельник, 22 марта, провел телефонный разговор с главой РФ Владимиром Путиным. Беседа состоялась накануне заседания Совета Европы, которое состоится 25-26 марта.

Политики обсудили отношения между Россией и Европейским Союзом, которые, по мнению Мишеля, сейчас находятся на низком уровне. Об этом сказано в сообщении на сайте Евросовета.

Отмечается, что сейчас между сторонами есть значительные разногласия. В ЕС считают, что отношения можно улучшить. Для этого Россия должна выполнить ряд условий, которые назвал Шарль Мишель:

выполнение Минских соглашений;

прекращение гибридных и кибератак на государства – члены ЕС;

соблюдение прав человека;

освобождение оппозиционера Алексея Навального и расследование покушения на него.

Помимо этого, Мишель и Путин обсудили пандемию коронавируса и вакцинацию, а также региональные и глобальные проблемы.

Как сообщал OBOZREVATEL, Шарль Мишель во время визита на Донбасс заявил, что в Европе считают Россию участником вооруженного конфликта и не планируют отменять санкции из-за невыполнения РФ Минских договоренностей.