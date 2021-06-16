Пресс-конференцию Байдена могли перенести из-за твита Зеленского – Politico

Американский лидер Джо Байден после саммита НАТО 14 июня якобы опоздал на пресс-конференцию из-за заявления Владимира Зеленского в Twitter. Украинский президент написал, что НАТО согласилось с тем, что страна может присоединиться к альянсу.

Об этом пишет издание Politico. Речь идет о твите, опубликованном Зеленским после окончания саммита.

"Приветствую понимание партнерами из стран НАТО всех рисков и вызовов, с которыми мы имеем дело. Лидеры НАТО подтвердили, что Украина станет членом Альянса, а ПДЧ является неотъемлемой составляющей процесса обретения членства", – говорилось в его сообщении.

Как напомнило издание, в тот день Байден по неизвестным причинам на два часа опоздал на пресс-конференцию. По мнению внешнеполитических экспертов, как пишет Politico, причиной этого стал твит Зеленского. Дискуссия на счет этого разгорелась в Twitter.

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Отмечается, что за два дня до запланированной встречи Байдена с президентом России Владимиром Путиным новость о вступлении Украины в НАТО стала бы сильным сигналом для РФ.

Во время пресс-конференции президент США сказал, что НАТО будет отстаивать "суверенитет и территориальную целостность" Украины, но не упомянул о присоединении страны к альянсу. Он добавил, что Украина должна соответствовать критериям и покончить с коррупцией.

"Стало ясно, что Украина превысила то, что произошло, не указав, когда страна может быть принята", – сказано в материале Politico.

Как пишет издание, НАТО лишь подтвердило обязательства 2008 года, что когда-то Украина станет членом Альянса. Американский чиновник, знакомый с этим вопросом, сказал, что пока ничего не изменилось.

"Это очень осторожно сформулировано, чтобы оказать поддержку, а не обязуясь ни к чему, поскольку альянс не является единодушным в этом", – сказал он.

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