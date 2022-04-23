Премьеры Латвии, Литвы и Эстонии призвали НАТО разместить боеспособные дивизии в их странах

Латвия, Литва и Эстония выступили за размещение на своей территории дополнительных боеспособных дивизий НАТО – по одной в каждой из стран Балтии. Они нужны для того, чтобы предотвратить любую возможность агрессии.

Об этом говорится в совместном заявлении премьер-министров трех государств, передает LSM.lv. Заявляется, что им необходимо усиление присутствия сухопутных, военно-воздушных и военно-морских сил союзников.

Детали такой возможности будут обсуждаться на предстоящей встрече стран НАТО в Мадриде. Она направлена ​​на одобрение следующей стратегической концепции Альянса, а также на значительное укрепление долгосрочных решений НАТО в области сдерживания и обороны на восточном фланге.

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Главы правительств стран Балтии отметили, что для усиления коллективной обороны каждая дивизия должна включать в себя боеспособную бригаду союзников с необходимыми средствами поддержки на базе усиленной боевой группы НАТО. Эти войска будут способны объединить местные силы национальной обороны.

Кроме того, Латвия, Литва и Эстония намерены и дальше увеличивать свои оборонные бюджеты как минимум до 2,5% валового внутреннего продукта. Дополнительное финансирование будет способствовать более быстрому наращиванию потенциала в наиболее важных областях, включая совместные балтийские военные проекты.

Страны также продолжат сотрудничество в закупке реактивных систем залпового огня. Они разрабатывают общие процедуры, чтобы оказывать военную и невоенную помощь друг другу или нескольким странам Балтии по запросу.

Добавим: боевые группы НАТО уже дислоцируются в странах Балтии. В Латвии есть Многонациональная боевая группа Альянса под руководством Канады. Она объединяет более 1500 военнослужащих из десяти стран: Канады, Албании, Чехии, Исландии, Италии, Черногории, Польши, Словении, Испании и Словакии. В Латвии дислоцированы и американские солдаты.

Как писал OBOZREVATEL, правительство Финляндии готово подать заявку на вступление в Североатлантический Альянс уже в ближайшие недели. Депутаты целиком поддержали такое решение и рекомендуют точно также поступить и коллегам из Швеции.