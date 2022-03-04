Премьер Канады призвал Россию прийти в себя и сесть за стол переговоров из-за атаки на Запорожскую АЭС

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Премьер-министр Канады Джастин Трюдо и вице-премьер-министр Христя Фриланд обсудили с Президентом Украины Владимиром Зеленским вызванный российскими обстрелами пожар на Запорожской АЭС.

Об этом сообщил глава правительства Канады в своем Twitter. Трюдо назвал атаки на атомную станцию неприемлемыми. Премьер Канады призвал Россию немедленно прекратить обстрел Запорожской АЭС и сесть за стол переговоров.

"Христиан Фриланд и я только что разговаривал с президентом Владимиром Зеленским об ужасных атаках на Запорожской АЭС. Эти неприемлемые атаки России должны немедленно прекратиться", – написал Джастин Трюдо.

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В офисе главы правительства Канады по итогам разговора также сообщили, что Трюдо призвал Россию немедленно прекратить все военные действия в регионе и принять обязательства в дальнейшем общаться с партнерами и союзниками.

Отмечается, что Трюдо и Зеленский обсудили также "способы, которым Канада может продолжить поддержку Украины в ближайшем будущем".

"Премьер-министр Трюдо отметил украинский народ за решительность перед продолжающимся незаконным и неоправданным вторжением", - отметили в Трюдо.

Напомним, что Канада станет первой страной "Большой семерки", запретившей импорт сырой нефти из России. Премьер-министр страны Джастин Трюдо объявил о запрете на поставку после вторжения РФ в Украину.

Канада также вводит санкции против 10 ключевых лиц из двух российских компаний – "Роснефти" и "Газпрома". Министерство иностранных дел Мелани Жоли заявило, что канадские власти будут продолжать усиливать давление на Россию, развернувшую войну против Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские войска обстреляли Запорожскую АЭС, есть угроза ядерной катастрофы.

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