'Прекратите ежедневно посылать полмиллиарда евро в Россию!' Порошенко призвал ЕС остановить Путина и подчеркнул, что поддерживает Зеленского

Петр Порошенко во время выступления на Саммите Европейской народной партии призвал партнеров из Евросоюза сделать все, чтобы остановить безумие Путина и войну против Украины. Он подчеркнул – санкции против агрессора должны быть по-настоящему адскими.

"Пока ад здесь, в Украине, а не в России. Каждый день должны быть новые санкции! Каждый день полумер и колебаний приводит к десяткам потерянных жизней украинцев. Отрезать все российские и белорусские банки от SWIFT, запретить импорт энергоресурсов в ЕС. Прекратите ежедневно посылать полмиллиарда евро в Россию", – призвал Порошенко.

Пятый президент рассказал об ужасных обстрелах гражданской инфраструктуры, в частности в роддоме и детской больнице в Мариуполе.

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Порошенко призвал западных партнеров к единству в борьбе против государства-агрессора и подчеркнул – сегодня Украина показывает пример подлинного единения.

"Единство и решительность сегодня чрезвычайно важны. Несмотря на разные взгляды, мы с президентом Зеленским сегодня едины. Как никогда объединены в борьбе за Украину! Я чувствую настоящую честь и ответственность как пятый президент Украины, стоящий сейчас за шестым президентом Украины, чтобы обеспечить выполнение его мандата, чтобы победить Путина", говорит – Порошенко.

Лидер "Евросолидарности" призвал союзников поскорее закрыть воздушное пространство над Украиной или предоставить нашей армии самолеты и средства противовоздушной и противоракетной обороны.

"Требует ли Украина слишком много, когда мы призываем предоставить нам реактивные истребители, чтобы самим закрыть украинское небо? Сегодня украинский летчик на МиГ-29 делает больше для демократии в мире, чем десятки современных F-16 в ангарах. Если вы не можете предоставить Украине реактивные истребители, дайте нам средства противовоздушной обороны", – подчеркнул Порошенко.

Порошенко призвал ЕНП ускорить необходимые процедуры для предоставления Украине членства в Евросоюзе. Он поддержал инициативу масштабного проекта обновления наподобие "Плана Маршалла".

"Членство Украины в ЕС – - это гарантия независимости и благосостояния украинского государства, а также фиаско позорного проекта "русского мира"", - – резюмирует пятый Президент.

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