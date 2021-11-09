П-преемственность:

Умер Ленин (1924), оказалось, что второй человек в партии, товарищ Троцкий – предатель.

Каменев, Зиновьев, Бухарин и Сталин свергли Троцкого и изгнали из СССР (1927).

Но через пару лет оказалось, что Каменев, Зиновьев и Бухарин – тоже враги и вредители. Тогда доблестный товарищ Генрих Ягода их арестовал (1936).

Чуть позже Ягоду как вражеского агента арестовал Ежов (1937).

Но через пару лет оказалось, что и Ежов – не товарищ, а обычный предатель и вражеский агент. И Ежова арестовал Берия (1938).

Видео дня

После смерти Сталина (1953) все поняли, что и Берия – тоже предатель. Тогда Жуков арестовал Берию (1953).

Тут заметим, что многие руководители, а также их ближайшие соратники и охранники заканчивали жизнь при странных обстоятельствах или были просто "официально расстреляны".

Но вскоре Хрущев узнал, что Жуков – тоже враг и заговорщик.

И сослал Жукова на Урал.

А чуть позже вскрылось, что и Сталин-то был врагом, вредителем и предателем (1956).

А вместе с ним – и большая часть Политбюро.

Тогда Сталина вынесли из мавзолея, а Политбюро разогнали честные партийцы во главе с Хрущевым (1957).

Прошло несколько лет и выяснилось, что Хрущев был волюнтаристом, проходимцем, авантюристом и врагом.

Тогда Брежнев отправил Хрущева на пенсию (1964).

После смерти Брежнева выяснилось, что и он был вредителем и причиной застоя (1964-1982).

Потом были еще двое лидеров, но недолго (1982-1985).

Но тут пришел к власти молодой, энергичный Горбачев.

И оказалось, что вся партия была партией вредителей и врагов, но он-то сейчас все исправит.

Тут-то СССР и развалился (1991).

А Горбачев оказался врагом и предателем…

Это краткий курс истории одной партии – КПСС. А заодно и всей страны – СССР.

После был Ельцин. Который после смерти (2007) тоже оказался предателем, который впустил в страну транснациональные корпорации, много пил и сблизился с США.

Путин… ну вы уже знаете, как все закончится;)

Читайте, вспоминайте историю, делитесь