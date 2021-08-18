Мысленно прогуливаясь по кладбищу стран Центральной Европы и рассматривая надгробные таблички (Австро-Венгрия 1867–1918, Чехословакия 1918–1993, Югославия 1918–2003), начинаешь замечать, сколь похожа продолжительность жизни государства на продолжительность жизни человека (даже суперпупермегамонстр, наводивший ужас на всех вокруг и для которого та самая Центральная Европа была мелкой малявкой, протянул — с 1922-го по 1991-й — не более обычного "стандарта" по вполне человеческим меркам).

Вот сравнивая с длительностью человеческой жизни и следует оценивать уже далеко не детско-юношеский, хоть ещё и не вполне зрелый, возраст 30 лет.

Наша будущая именинница живёт — у края суши — не без проблем:

она с каждым годом всё меньше здорова (ну этим сейчас никого не удивишь),

относительно образована (тут смотря с кем сравнивать),

весьма и весьма бедна (однако при этом не по годам склонна к коррупции),

Видео дня

красавица, но не замужем (и похоже — без шансов, хотя и активно "набивается"),

разрывается на части заклятыми друзьями (владеть и командовать готовы, но в жёны не берут) и закадычным врагом (кусается, причём так, что откусывает, но при этом не прочь вступать в коммерческие — и иные — отношения, улыбаясь и пришёптывая разные слова — как дружеские, так и всякие),

к конфликтам не склонна, но они сами склонны к ней, а она если уж влезет в заваруху, то всерьёз и надолго, а вылезти не может,

всё чаще говорит не на том языке, на котором думает, жутко морально страдая от запоздалой самоидентификации, которой то ли нет, то ли есть, но разная,

время от времени забывает, куда шла, и движется в обратную сторону, но потом всегда обязательно вспоминает и иногда снова разворачивается (целеустремлённо, но над целями ещё думая) —

то есть с проблемами, конечно, уже не детскими (порой, потупив глаза, даже "выходит на паперть", однако же при этом гордо намекает, что может перейти и на повышенный голос или даже вообще подружиться с китайцем, если другие не помогут),

ну и, конечно, доверчива, доверчива, доверчива, хотя ей самой верят всё меньше.

Любит выйти на площадь (айда на майдан), но портреты регулярно меняет: на них то Бывший Большевик, то Босс-Благодетель, то Блаженный Банкир, то Бандит-Беспредельщик, то Большой Бизнесмен, то Балагур-Бузотёр.

Всегда любила разнообразное стерео, но вдруг неожиданно перешла на моно, чем потрясла многих, а себя в первую очередь.

Несмотря на возраст — кому ненька, кому нянька (но не коммуняка).

На предстоящий праздник денег не жалеет: да и как можно жалеть то, чего нет…

Безо всяких "либо/либо" — любимая.

С грядущим юбилеем, родная!

Даст Бог — будут ещё.

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