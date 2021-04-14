Предложение президента США Джозефа Байдена российскому президенту Владимиру Путину провести в ближайшие месяцы саммит в одной из третьих стран - сильный дипломатический ход нового хозяина Белого дома

Мы даже не знаем, состоится ли эта встреча и когда именно - на графики лидеров может повлиять не только пандемия коронавируса, но и темпы работы чиновников, которые будут готовить эту встречу. Но теперь российско-американская повестка дня будет определяться именно возможностью будущего саммита. Саммита, который нужен Путину намного больше, чем Байдену - потому что с точки зрения российского президента подчеркнёт его статус игрока мирового масштаба. И вряд ли Путин решит перевернуть игральный столик до этого саммита, пишет Виталий Портников для espreso.tv.

Опасаться какой-то дипломатической катастрофы для Украины в случае того, если встреча состоится, я тоже не стал бы. Позиция американского президента относительно российско-украинского кризиса хорошо известна и не раз высказывалась - в том числе и во время последнего разговора президентов Байдена и Путина. Нет никаких оснований считать, что эта позиция изменится на переговорах с Путиным. Более того, у Путина нет никаких аргументов, чтобы повлиять на эту позицию Байдена. Реальный предмет переговоров - это вопрос о готовности или неготовности России отказаться от дальнейшей агрессии и вопрос цены, которую Россия заплатит за это продолжение. Считать, что саммит повлияет на сам кризис, было бы наивным. Путин не собирается уходить с Донбасса и уж тем более из Крыма, а у Байдена нет инструментов для того, чтобы его оттуда выкурить. Но возможности сдержать новое наступление Путина, предупредить о его последствиях у Байдена есть. Вот эти предупреждения и будут озвучены. Хотя и Путин, без сомнения, озвучит свои предупреждения, например, о последствиях вступления Украины в НАТО. Но это тоже не так уж важно, поскольку пока что такое вступление - скорее вопрос теории, а не практики.

Своим предложением Путину Байден просто дал нам несколько месяцев - а, может быть, и лет, кто знает - передышки. Теперь вопрос в том, как мы этим шансом воспользуемся, что будет происходить - укрепление демократии или популистского авторитаризма, усиление армии или трата денег на новые бессмысленные проекты ради рейтинга и самолюбования. До сих пор Украина отличалась способностью регулярно пропускать все предоставляемые ей историей или отдельными политиками исторические шансы - вполне возможно, что и сейчас ситуация повторится.