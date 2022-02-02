Правительство Польши одобрило передачу военной помощи Украине на фоне риска агрессии РФ

Совет министров Польши принял постановление о передаче Украине военной помощи. В частности, речь идет о переносных зенитно-ракетных комплексах Piorun для нашего государства.

Также украинская армия получит боеприпасы к ПЗРК. Об этом в Twitter сообщил министр обороны Польши Мариуш Блащак.

Стоит отметить, что военная помощь осуществляется на фоне риска военного вторжения Российской Федерации на территорию Украины.

"Хорошие новости. По моей просьбе Совет министров принял постановление о помощи Украине. Предоставим самое современное польское оборудование – переносные зенитно-ракетные комплексы Piorun и боеприпасы", – написал Блащак.

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Dobra wiadomość. Rada Ministrów przyjęła na mój wniosek uchwałę w sprawie pomocy Ukrainie. Przekażemy najnowocześniejszy polski sprzęt - przenośne przeciwlotnicze zestawy rakietowe „Piorun" oraz amunicję. pic.twitter.com/H6ueqyA99F — Mariusz Błaszczak (@mblaszczak) February 1, 2022

Ранее сообщалось, что Польша в случае самого худшего сценария российской агрессии будет готова принимать раненых и эвакуировать часть граждан Украины. Также эта страна готова предоставить нам оборонную, газовую и гуманитарную помощь.

Также ранее в Польше заявили, что страна готова предоставить Украине боеприпасы, зенитно-ракетные комплексы и беспилотники, чтобы страна смогла противостоять угрозе со стороны России. Виды и количество вооружения будут зависеть от конкретных потребностей.

Напомним, глава Бюро нацбезопасности Польши Павел Солох отметил, что власти уже утвердили решение по оборонной помощи Украине. Она будет включать в себя поставки десятков тысяч боеприпасов.

За предоставление оружия Украине также выступили представители нескольких партий в парламенте Нидерландов. В то же время подчеркнули, что в этом контексте речь может идти только об оборонном вооружении.

Как сообщал OBOZREVATEL, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сравнил соседство с Российской Федерацией с жизнью вблизи вулкана. По его словам, этот фактор дает четкое понимание, какой ценностью является безопасность в Европе.