Правительство должно представить план действий на осень для избежания очередного локдауна, – Рудик

У правительства до сих пор нет ни одного плана по подготовке страны к осени. Поэтому сегодня в Кабмине должны подумать над тем, как предотвратить возможное введение локдауна и восстановить приток инвестиций в страну.

Об этом заявила лидер партии "Голос", народный депутат Кира Рудык в эфире "Украина 24". Она поинтересовалась планом правительства по вопросам тарифов и по предотвращению очередного локдауна.

"Это был бы хороший критерий того, насколько правительство справляется с обязанностями. У нас действительно улучшается ситуация с прививками, но конкретного плана действий на случай локдауна пока нет", – заявила Рудык.

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Сегодня Кабинет министров должен делать все, чтобы подготовить страну к новой волне коронавируса и предупредить введение локдауна. Ведь из-за закрытия торговых центров и магазинов бизнес терпит большие убытки, а украинская экономика получает очередное падение.

"У правительства также отсутствует план восстановления доверия инвесторов. Сейчас у нас есть основной фактор, почему доверие упало. Это замороженное уже более года сотрудничество Украины с МВФ, буксирование необходимых стране реформ и полное отсутствие понимания, стоит ли вообще ждать кредит от Фонда в рамках программы", – добавила депутат.

Лидер "Голоса" обратила внимание, что возврат инвестиций зависит от нескольких шагов, которые должно сделать государство. В частности, внедрить судебную реформу, которую недавно проголосовала Верховная Рада.

"Что нужно делать дальше? Мы должны бороться: за справедливые тарифы, возвращение доверия инвесторов, возвращение доверия бизнеса. Также нужно бороться с олигархами. Эта борьба должна быть не чем-то вроде популизма президента: "Проголосуем закон – станет лучше", а настоящей и системной работой", – уверена нардеп.

Кира Рудык объяснила, что из-за отсутствия борьбы власти с олигархами они напрямую влияют на благосостояние каждого украинца.

"Возьмем авиаперевозки. Когда у вас только один авиаперевозчик в стране, билет стоит 300 долларов. Когда же на рынок заходят дополнительные перевозчики, цена на билет снижается. Это простой способ улучшения благосостояния людей, ведь им нужно платить меньше. Это касается не только авиаперевозок, но и других отраслей", – добавила парламентарий.