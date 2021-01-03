Появилась реакция украинцев на скандал с детьми из обращения Зеленского

Мирослав Семенюк Политика 12:49, 3.01.2021 Обновлено: 14:29, 3.01.2021

В социальных сетях разгорелась жаркая дискуссия в связи с появившейся информацией о "работе" детей на съемках новогоднего обращения президента Украины Владимира Зеленского.

Так, в комментариях к посту OBOZREVATEL в Facebook пользователи возмутились, что за 500 грн детей держали до поздней ночи (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

"Где же заступники прав детей? Родители решили 500 грн на хлеб намазать", "Позор такому президенту, который эксплуатирует детей", "Использование детей – это уголовное преступление", – пишут читатели.

Другие обратили внимание на то, что в обращении отсутствовала государственная символика – не звучал гимн Украины и не было национального флага.

"Где гимн, флаг, что это за такое приветствие. Дети здесь ни при чем", – отметил один из украинцев.

Скрин Facebook
Скрин Facebook
Скрин Facebook

Как сообщал OBOZREVATEL, новогоднее поздравление Зеленского, в котором участвовали дети, якобы снимали до трех часов утра, а заплатили им по 500 грн.

Это грубое нарушение трудового законодательства (ст. 188, 189 и 192 КЗоТ) – несовершеннолетних работников запрещено привлекать к ночным работам, если вечерняя смена хотя бы частично приходится на время после 22:00.

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