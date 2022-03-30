Постпред Украины в ООН: переговоры Украины и РФ об обмене телами погибших и гумкоридорах продолжатся

Украина и государство-агрессор Россия продолжат диалог о работе гуманитарных коридоров, а также об обмене телами погибших. Решение было было принято во время еще одного раунда переговоров, состоявшегося в турецком Стамбуле 29 марта.

Об этом сообщил Сергей Кислица, постный представитель Украины в Организации Объединенных Наций на заседание Совбеза ООН, передает "Суспільне". По его словам, речь шла о безопасном функционировании гумкоридоров на постоянной основе.

Кроме того, стороны продолжат консультации по обмену погибшими и освобождению военнопленных и гражданских лиц.

По словам дипломата, гуманитарная катастрофа в Украине – один из элементов военной стратегии Российской Федерации. Он отметил, что наиболее сложная ситуация в Мариуполе – в городе до сих пор находятся почти 150 тысяч человек без надлежащих условий жизни.

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Российские оккупанты, как добавил Кислица, уже эвакуировали в РФ и Беларусь около 40 тысяч украинцев, что является грубым нарушением норм и правил войны.

Напомним, 29 марта делегации Украины и России провели в Стамбуле переговоры о завершении войны. На них обсуждалась возможность подписания Договора о гарантиях безопасности для Украины, соответствующий референдум в стране и вывод оккупационных войск РФ.

О результатах переговоров читайте в материале.

Как сообщал OBOZREVATEL, директор по персоналу комбината Азовсталь Иван Голтвенко заявил, что ситуация в Мариуполе очень сложная. Людям приходится выбираться из города самостоятельно, ведь российские войска, которые окружили город, не выпускают людей гуманитарными коридорами.

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