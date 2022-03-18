Постпред Украины при ООН – о цинизме России: Путин называет 'успешной операцией' убийство наших детей

Лидер российских оккупантов Владимир Путин, характеризуя войну в Украине словами "операция идет успешно", подразумевает убийство украинских детей. За три недели после полномасштабного вторжения вражеских войск РФ погибло уже 108 маленьких украинцев.

Это подчеркнул постоянный представитель Украины при Организации Объединенных Наций Сергей Кислица на заседании Совбеза ООН 17 марта, передает "24 канал". Дипломатам он напомнил заявление главы страны-агрессора, мол, задуманная им "операция идет успешно и в строгом соответствии с предварительно утвержденным планом".

"Три недели мир задавал себе вопрос, почему Россия решила подражать нацистскому Третьему рейху. Какие на то причины и какой план? И вот мы получили ответ: убийство украинских детей. На сегодня – 108 невинных душ", – отметил Кислица.

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Обращаясь к представителям разных стран в Совбезе ООН он подчеркнул, что дети являются заведомо избранной мишенью российских оккупантов. Принять только во внимание бомбардировку Драмтеатра в Мариуполе, который являлся убежищем для сотен местных жителей, в основном женщин и детей. Это было сделано, несмотря на обозначение "дети" на земле с обеих сторон здания.

К счастью, отметил Кислица, вопреки "предварительно согласованным планам" лидера Кремля, укрытие выдержало и не превратилось в еще одну братскую могилу в этом городе.

Постпред Украины при ООН убежден, что планы Путина предусматривают убийство не только детей, но и гражданского населения. Он напомнил, что лишь за 16 марта в Чернигове от атаки РФ погибли 53 мирных жителя, а в Мерефе на Харьковщине российские захватчики разрушили местную школу и жилые дома, там погиб 21 человек.

"Путин планирует уничтожить Харьков, Сумы, Волноваху, Ахтырку, Изюм. А Мариуполь – боль для Украины и всего мира и вечный позор для России", – подчеркнул Кислица.

Как сообщал OBOZREVATEL, по данным Офиса генпрокурора, в Украине ежедневно под обстрелами со стороны войск РФ погибает по меньшей мере пять детей. По состоянию на 16 марта было известно о смерти 103, ранения получили более ста маленьких украинцев.

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