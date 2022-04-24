Посол Украины в Германии раскритиковал Берлин: пока вы колеблетесь, Россия убивает женщин и детей

Посол Украины в Германии Андрей Мельник прокомментировал нерешительность правительства ФРГ в вопросе поставок оружия Киеву. По его словам, пока западные партнеры колеблются, Россия каждый день убивает украинских женщин и детей.

Соответствующее обращение дипломат опубликовал на своей странице в Twitter. Он проиллюстрировал свой пост фотографией одесситки и ее трехмесячного ребенка, которые погибли 23 апреля в результате вражеского обстрела.

"Уважаемое правительство светофора (так называют действующую коалицию в парламенте), пока вы восемь недель колебались с современным немецким оружием для Украины, России разрешено убивать новых украинских женщин и детей каждый день. Как эту молодую маму с ребенком вчера в Одессе. Ах, вы не хотите ядерной войны? Окей", — написал Мельник.

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Эта заявление появилось в то время, когда канцлера Олафа Шольца обвиняют в чрезмерной нерешительности в вопросе передачи Украине тяжелого вооружения для противостояния российской армии. В Германии не исключают, что затягивание с поддержкой может привести к отставке главы правительства.

Как сообщал OBOZREVATEL, Швейцария препятствует поставкам оружия в Украину, блокируя реэкспорт боеприпасов из Германии. Их используют в боевых машинах пехоты Marder, которые хочет получить Киев.