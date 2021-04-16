Посол Корнийчук: темными пятнами в истории украино-израильских отношений должны заниматься ученые, а не политики

Академические и общественные круги Украины и Израиля должны поддерживать тесный контакт для решения болезненных вопросов совместной истории.

Об этом посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук заявил в ходе конференции "Украинское освободительное движение периода второй мировой войны: память vs пропаганда", сообщает посольство на своей странице в Facebook.

"Мы должны поддерживать постоянную дискуссию по актуальной тематике украинского-еврейских отношений во избежание негативных и тенденциозных стереотипов, найти понимание относительно болезненных вопросов нашего общего прошлого. История должна оставаться делом ученых, а не политиков", – сказал он.

Корнийчук также подчеркнул, что "темные пятна в истории отношений украинского и еврейского народов" сегодня воспринимаются в нашем государстве с болью и печалью.

"Посол указал на важность донесения до израильского общества и мирового еврейства понимание того, что исторические события, как правило, имеют комплексный характер, а их оценка с расстояния следующих поколений не может быть однобокой. Была подчеркнута необходимость поддержки прямых контактов между представителями общественных и академических кругов Украины и Израиля", – отмечает посольство