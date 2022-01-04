Посол Израиля в Украине – о риске новой агрессии РФ: мы пристально следим за ситуацией

Израиль внимательно следит за ситуацией в Украине, которая оказалась под угрозой новой военной агрессии со стороны России. Делать прогнозы о вероятности вторжения российских войск там не берутся, а надеются, что все разрешится мирным путем.

Об этом заявил посол Израиля в Украине, выходец из Санкт-Петербурга Михаил Бродский. Мнением он поделился в интервью, опубликованном на портале NEWSru.co.il.

"Я воздержусь от прогнозов (о вторжении. – Ред.) – дело неблагодарное. Мы пристально следим за ситуацией и сделаем все, чтобы в случае необходимости обеспечить безопасность как дипломатов, так и других израильских граждан, которые находятся на территории Украины. При этом надеемся, что напряженная ситуация разрешится мирным путем, без серьезных последствий", – сказал дипломат.

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Он подчеркнул, что таковой является последовательная позиция Израиля – "решать проблемы востока Украины" там предлагают путем дипломатических переговоров.

На вопрос, имеет ли страна конкретные планы эвакуации своих граждан из Украины в случае вторжения войск РФ, Бродский выразил убеждение, что ныне ситуация не настолько опасна, чтобы говорить о таком.

Но с другой стороны признал, что каждое израильское посольство располагает планом действий на случай чрезвычайной ситуации в стране, где оно располагается. Поэтому, если потребуется, согласно ему будет действовать и возглавляемое им диппредставительство.

Дипломат заявил, что Израиль не старается дистанцироваться от конфликта между Россией и Украиной. По его словам, их позиция прозрачна и о ней знают в Киеве и Москве. В частности, страна поддерживает территориальную целостность Украины, а ее представители голосуют по резолюциям, в которых отстаивается эта позиция.

"Как в отношениях между Израилем и Украиной, а также Израилем и РФ есть чувствительные моменты. В обеих странах это хорошо понимают и принимают", – подытожил он.

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