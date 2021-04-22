Послы G7 после встречи с Порошенко призвали Украину продолжать реформы

Послы стран Большой семерки, которые накануне провели встречу с пятым президентом Украины, лидером партии "Европейская солидарность" Петром Порошенко, отметили необходимость продолжения реформ, которые обеспечат экономическое развитие Украины.

Об этом сообщается на официальной странице Группы семи в Twitter.

"Послы G7 провели широкую дискуссию с Петром Порошенко, 5-м президентом Украины и лидером "Европейской солидарности" о ситуации с безопасностью, реакции на пандемию COVID-19 и прогрессе в реформах в Украине", – сказано в сообщении.

Послы подчеркнули, что для успеха реформ, которые обеспечат устойчивость и процветание Украины, нужно, чтобы все заинтересованные стороны работали вместе на достижение результатов, которых заслуживает страна, говорится в сообщении.

Со своей стороны, Порошенко после встречи с послами G7 и Европейского Союза в Украине еще раз поблагодарил партнеров за поддержку нашего государства.

"Имел прекрасный и содержательный обмен мнениями с послами стран Группы семи и ЕС. Благодарен за непоколебимую поддержку территориальной целостности Украины и готовность увеличивать цену за дальнейшую эскалацию со стороны России", – отметил Порошенко.

"Важно обеспечить внутреннее единство перед лицом российской агрессии, и я благодарен за поддержку этого моего призыва со стороны послов G7 и ЕС. Украина не одна на своем пути в ЕС и НАТО, тогда как реформы имеют решающее значение для успеха", – убежден пятый президент.

Он также представил План "Европейской солидарности" по противодействию коронавируса.

"Рассчитываю на поддержку G7 и ЕС для быстрого предоставления Украине достаточного количества высококачественных вакцин", – написал Порошенко в Facebook.