Портников объяснил, почему Россия отказалась от 'нормандской' встречи: Путину не нужны разговоры

Президент России не заинтересован в "нормандском" формате, так как не хочет вести диалог на эту тему. Единственное, что необходимо главе соседнего государства – капитуляция Украины.

Как рассказал в эфире телеканала OBOZREVATEL журналист и публицист Виталий Портников, называть встречу министров иностранных дел "нормандским" форматом без участия в ней Российской Федерации – нет смысла. А обязательной стороной в переговорном процессе должна быть Россия, которая оккупировала часть нашей страны.

Портников отметил, что Украина может встречаться с политиками Германии, Франции, Австралии, Японии или какой-либо другой страны и обсуждать с ними проблему захваченных территорий и военного конфликта на востоке страны, однако такие встречи "не продвинут Украину на пути восстановления ее территориальной целостности".

Видео дня

"Весь смысл "нормандского" формата заключается в роли России. Германия и Франция – посредники, Украина и Россия – стороны конфликта. Без одной из сторон конфликта нет "нормандского" формата. Точка", – сказал Портников.

Журналист заявил, что интерес к данному политическому формату Владимир Путин утратил в 2019 году, когда при личной встрече с Владимиром Зеленским в Париже понял, что тот не намерен капитулировать и оставлять украинские территории России.

"С этого момента Россия утратила интерес к этим форматам. И что тут удивительного? Я бы на месте Путина тоже потерял", – добавил Портников.

Он же подчеркнул, что конечной целью российских лидеров является захват Украины, а не разговоры.

Как сообщал OBOZREVATEL, секретарь Совета национальной безопасности и обороны сказал, при каком условии Украина готова пойти на компромисс с Россией.