Порошенко выступит на сессии политической ассамблеи Европейской народной партии

Пятый президент Украины, лидер "Европейская солидарность" Петр Порошенко 7 февраля по приглашению руководства Европейской народной партии выступит с докладом на сессии Политической ассамблеи ЕНП. Сессия посвящена выработке позиции Евросоюза по противодействию российской агрессии.

Об этом сообщила пресс-служба партии "Европейская солидарность".

В своем выступлении Петр Порошенко планирует подчеркнуть необходимость единства и солидарности европейских партнеров с Украиной, предоставление политической, экономической и военной поддержки нашему государству, в том числе через введение превентивных санкций ЕС против Кремля, а также одобрение ключевых стратегических решений в отношении Украины, в частности, относительно ее интеграции в ЕС и НАТО.

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Также лидер Европейской Солидарности привлечет внимание руководства ЕНП к внутренним процессам в Украине и важности сохранения внимания к вопросам верховенства права и независимости правосудия в нашем государстве.