Порошенко встретился с журналистами 'Прямого' и призвал сохранять проукраинский курс

Пятый президент, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко на встрече с журналистским коллективом "Прямого" канала призвал и дальше сохранять проукраинский курс.

Как сообщает "Прямой", Порошенко также предложил медийникам разработать Соглашение о принципах редакционной политики – по образцу того, который 18 лет назад Порошенко подписал с журналистами 5 канала (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца).

"Я здесь для того, чтобы поблагодарить весь журналистский коллектив и всех зрителей "Прямого" канала, потому что сегодня это лидер информационного вещания и здесь работают настоящие патриоты. Это проукраинский, государственный, но не оппозиционный канал. Ибо вы – проукраинские журналисты, и вы точно проводите проукраинскую политику. Проводите – и я очень благодарен за это – уже много лет политику противодействия российскому информационному влиянию в информационном поле Украины. Это ваша работа, и то, что вы являетесь лидерами, означает, что вас смотрят и вам доверяют", – подчеркнул Порошенко.

Он призвал журналистов обеспечить защиту украинства в информационном эфире страны.

"Я прошу трудовой коллектив, журналистский коллектив подготовить документ "Основы редакционной политики" для того, чтобы мы узаконили наши отношения с позиции защиты прав журналистов, защиты свободы слова. Мы должны продемонстрировать отличие от того, как это делают другие каналы", - отметил Порошенко.

Он также поблагодарил коллектив "Прямого" за то, что почти 2 года канал работает в условиях безумного давления со стороны властей.

"Почти 2 года канал находился и продолжает находиться под бешеным уголовным преступным давлением власти. Это – символ наступления на свободу слова. Все помнят, когда была инаугурация Зеленского – 20 мая 2019 года. Но не все знают, когда была открыто первое уголовное дело – не против каналов Медведчука – на это им нужно было 2 года. А 19 мая 2019 года первое, что сделал Зеленский на своем посту – он дал поручение Трубе уничтожить Прямой канал", – отметил Порошенко.

"И вы не сдались, несмотря на давление, попытку арестов счетов, обыски, давление на журналистов", – заметил Порошенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, Порошенко поблагодарил международных партнеров Украины за защиту свободы слова и, в частности, телеканала "Прямой" от преследований со стороны власти.