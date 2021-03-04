Порошенко: вопросы третьей волны COVID-19 и обострения на Донбассе должны обсудить в СНБО

На ближайшем заседании Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) должны быть рассмотрены вопросы третьей волны пандемии коронавируса в Украине и срыва вакцинации, а также резкое обострение на Донбассе.

Об этом в своем видеообращении заявил пятый президент, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко, передает пресс-служба "ЕС".

"Европейская солидарность" требует вынести вопрос борьбы с пандемией, и в частности вакцинации от COVID-19 на рассмотрение внеочередного заседания СНБО. Это – ключевой вопрос, от которого зависит безопасность миллионов украинцев, причем как медицинская, так и экономическая", – подчеркнул Порошенко.

Он напомнил, что по состоянию на 3 марта в Украине зафиксировано за сутки 7235 новых больных, и 185 умерших.

"Нас накрывает новая волна пандемии. На днях побывал на Прикарпатье, передавал кислородные концентраторы по антиковидной программе нашей команды. Ситуация в этом регионе и во многих других – критическая. Больницы заполнены более чем на сто процентов. Кое-где – кровати уже в коридорах. Целого года оказалось недостаточно, чтобы власть должным образом подготовилась к все новым и новым вспышкам болезни", – констатировал лидер партии.

По его словам, законтрактованных объемов поставок вакцины не хватит, чтобы обеспечить коллективный иммунитет страны и разорвать цепь заболевания.

"Для этого надо привить 60-70% людей. Большинство европейских стран выйдет на этот показатель где-то в середине текущего года. У нас же при нынешних темпах это растянется на долгие годы. Наша власть умудрилась начать прививки чуть ли не последней в Европе и позже многих азиатских, африканских или латиноамериканских стран", – отметил пятый президент.

По его словам, еще летом прошлого года Украина упустила возможность присоединиться к инициативе Евросоюза по сбору средств на разработку вакцины.

Порошенко также призвал власть немедленно отреагировать на обострение ситуации на фронте.

"Самые свежие новости с Востока свидетельствуют о том, что СНБО должен найти адекватный ответ и на стремительное ухудшение ситуации на Донбассе. Террористы выдали официальный приказ на ведение "предупредительного огня" против украинского народа. Надо действовать!" – подчеркнул лидер "Европейской солидарности".

Как сообщал OBOZREVATEL, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль предположил возвращение к жесткому локдауну из-за начала третьей волны пандемии COVID-19.